Уряд вирішив ліквідувати Офіс фінконтролю та залишити Держаудитслужбу

Кабінет міністрів скасував рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби та ліквідував Офіс фінансового контролю.

Відповідна постанова № 388 від 20 травня опублікована на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної аудиторської служби. 2. Ліквідувати Офіс фінансового контролю", - зазначається в документі.

Також Кабмін утворив комісію з ліквідації Офісу фінансового контролю та призначив її головою заступника голови Державної аудиторської служби Юлію Солянік.

Передбачено, що забезпечення діяльності Держаудитслужби у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Офісу фінансового контролю.

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Крім того, Кабмін вніс зміни до постанови про граничну чисельність працівників Держаудитслужби, вказавши, що в апараті ця цифра становить 594 одиниць (в Офісі контролю було 800), а в територіальних органах - 2708 (В Офісі контролю було 1512).

Як повідомлялося, 11 грудня 2019 року Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію Держаудитслужби та створення Офісу фінансового контролю, діяльність якого буде координуватись урядом через міністра фінансів.

Керівником Офісу фінансового контролю 24 січня 2020 року став Ігор Буграк. Водночас 24 квітня уряд звільнив Буграка.

29 квітня Кабінет міністрів призначив головою Держаудитслужби Геннадія Пліса, який працював заступником міністра фінансів Оксани Маркарової в уряді Олексія Гончарука.