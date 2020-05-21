Одеський порт прийняв танкер із "легкою техаською" нафтою

Одеський морський порт вперше прийняв партію американської нафти сорту WTI обсягом 76 тисяч 430 тонн, придбаної Кременчуцьким нафтопереробним заводом.

Про це повідомляє пресслужба порту.

"Пізно ввечері 20 травня заведено у Нафтову гавань і поставлено до причалу 2-н танкер UMLMA, який доставив в Україну 76 тисячі 430 тонн нафти, видобутої на американському континенті. Порт відправки - Nederland Texas", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продавцем і фрахтувальником судна є транснаціональна нафтогазова компанія ВР. Сировина закуплена для потреб Кременчуцького нафтопереробного заводу.

В поточному році Одеський порт уже прийняв одну суднову партію американської нафти - 80,5 тис. т, яку 25 березня доставив танкер Minerva Kythnos. Крім того, у 2019 році через нафтогавань Одеського порту було відправлено до Кременчука три партії нафтосировини зі США загальним обсягом 231,5 тис. т.

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За словами фахівців, на відміну від попередніх танкерів, які привозили нафту сорту Bakken, на т/х UMLMA в Україну вперше завезена партія так званої «легкої техаської» нафти - West Texas Intermediate (WTI). Сировина цієї марки використовується в основному для виробництва бензину. На нафту сорту WTI і подібні до неї сорти традиційно високий попит у США та Китаї.