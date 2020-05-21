В Україні презентували каталог внеску компаній у боротьбу з коронавірусом

Центр “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)” презентував перший каталог внеску компаній в Україні у боротьбу з розповсюдженням коронавірусу.

Про це йдеться у пресрелізі організації, який є у розпорядженні Укрінформу.

"CSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток КСВ” презентувала перший каталог внеску компаній в Україні для боротьби з COVID-19. Більше трьохсот успішних практик національних, регіональних та локальних компаній, які активно включились в боротьбу з COVID-19, вже доступні на сайті", - йдеться у повідомленні.

В організації додали, що каталог містить 309 практик бізнесу. Перелік компаній розміщено за українським та англійським алфавітом. Кожна практика має посилання на офіційні ресурси, вид допомоги (благодійна фінансова допомога, програми, підтримки вразливих верств населення і т.д.); рівень підтримки (національний, регіональний, локальний).

Фінансова допомога компаній сягає 1 549 157 070 грн, але це тільки те, де можна було порахувати суми. За ці кошти було закуплено 1,4 млн засобів індивідуального захисту, 360 ШВЛ, 75 інших апаратів та систем діагностики, 72709 експрес-тестів та 37290 літрів дезінфікуючого засобу, надано допомогу 272 лікарням та станціям швидкої допомоги.

В центрі додали, що каталог буде поповнюватися новими компаніями та постійно оновлювати інформацію, адже допомога не припиняється – бізнес продовжує допомагати суспільству.

Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими вже десять років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 21 травня підтверджено 19 706 випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків.