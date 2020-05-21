Експерт: Гречка та цибуля — лідери подорожчання у квітні

Середня ціна на гречану крупу у квітні 2020 року зросла на 17,99% у порівнянні з березнем, що є одним із найвищих показників серед 53 найменувань товарів та послуг. Більше подорожчала за місяць лише ріпчаста цибуля - на 65,23%.

Так прокоментував дані Державної служби статистики щодо зміни споживчих цін директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Юрій Лупенко, повідомляє пресслужба ІАЕ.

"У квітні 2020 року у порівнянні з березнем цього року середні споживчі ціни на крупи гречані зросли на 17,99 %. Серед 53 найменувань товарів та послуг, споживчі ціни яких відстежуються Держстатом помісячно, цей показник поступається лише цибулі ріпчастій (+65,26 %)", - поінформував Лупенко.

Він нагадав, що, за даними Держстату, загалом споживчі ціни у квітні зросли проти березня на 0,8%, а на продукти харчування – на 2,2%.

"Це вкотре підтверджує, що гречка є надзвичайно чутливим для внутрішнього ринку продуктом, динаміка цін на який визначається переважно психологічними чинниками", - додав Лупенко.

За словами науковця, найвища середня споживча ціна на гречану крупу у квітні 2020 року була у Донецькій (40,30 грн/кг), Черкаській (39,21 грн/кг) та Київській (39,16 грн/кг) областях. Найдешевше гречка продавалася у Дніпропетровській (32,92 грн/кг) та Тернопільській (32,96 грн/кг) областях, а також у Києві (33,35 грн/кг).

Серед інших продуктів харчування у квітні найбільше подорожчали картопля (+14,43%), капуста білокачанна (+12,89%) та яблука (+11,27%). Натомість подешевшали проти березня філе куряче (-14,21%), птиця (тушки курячі) (-13,51%), сало (-1,46%) та пшоно (-1,22%).

Загалом зростання споживчих цін на продукти харчування у квітні проти березня 2020 року стало найвищим серед усіх груп товарів та послуг, однак відносно невисоким для карантинних очікувань, підсумував Лупенко.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 квітня на період надзвичайної ситуації в Україні Кабінет міністрів запровадив державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби.

Під державне регулювання підпадають такі продукти: гречка, цукор, борошно пшеничне, вітчизняні макарони, молоко, хліб, курячі яйця, м'ясо птиці, вершкове масло та вода.

Також, уряд встановив на час карантину державне регулювання цін шляхом декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на лікарські засоби і понад 10 видів антисептиків.

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З 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торговельний заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.

Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частину обмежень знято.

До 22 червня в Україні запроваджується адаптивний карантин, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.