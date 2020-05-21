Фонд гарантування знову спробує продати стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж центральний стадіон «Чорноморець», що знаходиться в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"22 травня 2020 р. відбудеться голландський аукціон з продажу центрального стадіону «Чорноморець» та супутніх нежитлових будівель, розташованих в Одесі за адресою вул. Маразліївська, 1/20. Актив перебуває на балансі АТ «Імексбанк». Початкова ціна реалізації – 1 139,89 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Загальна площа нежитлової нерухомості, розміщеної в історичному центрі Одеси, що продається єдиним лотом, - 80 289 м.

Стадіон «Чорноморець» - найбільший на півдні України! Комплекс будівель та споруд є унікальним спортивним об'єктом та включає в себе: спортивну частину стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, бізнес-центр з рестораном, фітнес-центр, готель, підземний паркінг для транспортних засобів та інші будівлі.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року.

Стадіон «Чорноморець» дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Торги відбудуться на електронному майданчику FFN за голландською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.

Як повідомляв Укрінформ, стадіон Чорноморець вже неодноразово виставлявся на торги, однак так і не знайшов свого покупця.