Нацбанк оновив регулювання з питань інкасації коштів

Із 21 травня 2020 року набирає чинності постанова Правління Національного банку України № 64 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк оновив регулювання з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, регулятор: уточнив термін "валютні цінності", увів термін "інші цінності", що включає золото та інші дорогоцінні метали у вигляді злитків, пластин, дорогоцінне каміння, коштовності, платіжні документи та інші цінні папери; передбачив можливість перевезення валютних цінностей непанцерованим оперативним автотранспортом, обладнаним системами, які забезпечують захист цінностей та пошкоджують вкладені цінності у разі несанкціонованого доступу до них, а також надають можливість переміщення цінностей від відправника до отримувача без доступу інкасаторів до них; передбачив можливість використання непанцерованого автотранспорту для доставки розмінних, обігових, пам’ятних та ювілейних монет в обсягах до 100 мінімальних заробітних план із використанням захисту вогнепальною зброєю; уніфікував супровідні документи, що використовуються під час інкасації та перевезення валютних цінностей.

У Нацбанку зауважують, що ці зміни зумовлені необхідністю уточнення норм діючого нормативно-правового акта з урахуванням світової практики та змін у законодавстві України.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 64 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні", що набирає чинності з 21 травня 2020 року.