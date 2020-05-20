Річкові дороги: повіримо, коли побачимо

Україна навіть на третину не використовує транспортний потенціал своїх річок

Кілька слів щодо реформи річкових перевезень. Схоже, міністр інфрастуктури Криклій серйозно взявся її впроваджувати за вказівкою президента.

Чесно кажучи, ця реформа вже давно назріла. Якщо в інших європейських країнах, таких як Німеччина, Франція, Нідерланди, річкові перевезення складають серйозну конкуренцію автотранспортним і залізничним і сягають 20-50% від усіх вантажоперевезень, то Україна навіть на третину не використовує потенціал своїх річок. Хоча цей вид транспортування значно дешевший і екологічніший.

Законопроект "Про внутрішній водний транспорт", який Рада ухвалила в першому читанні, викликав чимало спірних думок і ще потребує доопрацювання з урахуванням побажань експертів з професійної спільноти. Але анонсовані документом перспективи є дуже амбітними:

● лише за два роки ми здатні збільшити обсяг річкових перевезень з 11,7 млн т до 30 млн т на рік, а до 2030 – до 80 млн т!

● 1 млн т вантажів, перевезених річкою, зменшить витрати на ремонт доріг на суму до 1 млрд грн протягом чотирьох років.

● економічний ефект для бюджету складе 19,1 млрд грн, для бізнесу – 16,8 млрд грн.

Із лібералізацією ринку пожвавиться міжнародна торгівля, перезавантажиться галузь суднобудування та суміжні з нею. Звісно, це робочі місця, які зараз у дефіциті.

Звучить аж занадто обнадійливо, але повіримо, коли побачимо.

Володимир Фесенко

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