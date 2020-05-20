Річкові дороги: повіримо, коли побачимо
Кілька слів щодо реформи річкових перевезень. Схоже, міністр інфрастуктури Криклій серйозно взявся її впроваджувати за вказівкою президента.
Чесно кажучи, ця реформа вже давно назріла. Якщо в інших європейських країнах, таких як Німеччина, Франція, Нідерланди, річкові перевезення складають серйозну конкуренцію автотранспортним і залізничним і сягають 20-50% від усіх вантажоперевезень, то Україна навіть на третину не використовує потенціал своїх річок. Хоча цей вид транспортування значно дешевший і екологічніший.
Законопроект "Про внутрішній водний транспорт", який Рада ухвалила в першому читанні, викликав чимало спірних думок і ще потребує доопрацювання з урахуванням побажань експертів з професійної спільноти. Але анонсовані документом перспективи є дуже амбітними:
● лише за два роки ми здатні збільшити обсяг річкових перевезень з 11,7 млн т до 30 млн т на рік, а до 2030 – до 80 млн т!
● 1 млн т вантажів, перевезених річкою, зменшить витрати на ремонт доріг на суму до 1 млрд грн протягом чотирьох років.
● економічний ефект для бюджету складе 19,1 млрд грн, для бізнесу – 16,8 млрд грн.
Із лібералізацією ринку пожвавиться міжнародна торгівля, перезавантажиться галузь суднобудування та суміжні з нею. Звісно, це робочі місця, які зараз у дефіциті.
Звучить аж занадто обнадійливо, але повіримо, коли побачимо.
Володимир Фесенко
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