Кабмін вніс зміни до механізму ПСО на ринку електроенергії

Уряд схвалив постанови, якими вносяться зміни до механізму ПСО на ринку електроенергії.

Проєкт постанов під час засідання уряду представила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, зміни, які запропоновані проєктом першої постанови, передбачають зменшення частки продажу електроенергії ДП НАЕК "Енергоатом" у рамках ПСО з 85% до 70%, виведення ГАЕС з механізму ПСО, а також перегляд цінових обмежень на продаж електроенергії "Гарантованим покупцем".

Таким чином, "Гарантований покупець" отримує право купувати та продавати електроенергію на ринку двосторонніх договорів.

"Це дозволить покращити фінансову ситуацію державних підприємств, крім того, це дозволить промисловим підприємствам з високою часткою собівартості електроенергії у продукції отримати доступ до довготривалих контрактів за конкурентними цінами", - розповіла Буславець.

На її думку, це забезпечить "Енергоатом" новими гарантованими ринками збуту.

Друга постанова сприятиме укладанню довгострокових договорів терміном до одного року та забезпеченню стабільності цін на електроенергію для великих непобутових споживачів.

"Проєктом передбачено, що виробники електричної енергії за наявності у них вільного ресурсу для продажу на атомних електростанціях проводять спеціальну сесію з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами", - розповіла Буславець.

Покупці такої електроенергії не зможуть її перепродавати, а використовувати лише для власного споживання.

Проєкт постанов розроблений на виконання рішення першого Антикризового енергетичного штабу, що був проведений наприкінці квітня Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.