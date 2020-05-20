Уряд розширив держпідтримку тваринництва у 2020 році

Кабінет міністрів розширив напрями та механізми надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"20 травня, на засіданні уряду прийнято зміни до постанови №107, якими визначаються напрями та механізми надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. За програмою передбачені видатки в обсязі 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, з огляду на актуальний стан тваринництва підтримка цієї галузі є вкрай необхідною.

"За результатами численних консультацій і зустрічей з профільними аграрними асоціаціями, прийнято рішення, що підтримка буде направлена, зокрема, на стабілізацію поголів'я худоби, кількості бджолосімей та поліпшення їх генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва та бджільництва, а також для створення нових потужностей для зберігання зерна", - прокоментував Петрашко.

Він додав, що підтримка бджільництва цього року запроваджується вперше. Стимулювання розвитку бджільництва сприятиме збільшенню кількості промислових пасік, запровадженню простежуваності продукції бджільництва, а також підвищенню її якості та конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Крім того, галузь бджільництва важлива для розвитку малого підприємництва на селі.

Відповідно до проєкту постанови, підтримка у 2020 році надаватиметься за такими напрямками: дотація за бджолосім’ї (дозволить надати спеціальну бюджетну дотацію за наявні 520,0 тис. бджолосімей), часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів (дозволить відшкодувати вартість 6 400 голів нетелів, 4 800 голів свинок, 450 голів овець, 200 000 доз репродуктивного матеріалу, 2 500 бджолопакетів, 20 000 бджоломаток та 50 ембріонів), часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких об’єктів (дозволить відшкодувати вартість 25 тваринницьких ферм і комплексів, введених в дію у грудні минулого року та у поточному році), часткове відшкодування вартості будівництва об'єктів із зберігання та переробки зерна (забезпечить створення додатково потужостей із одночасного зберігання зерна на 500 тис. тонн, що на 5% збільшить існуючі потужності).

Також із метою забезпечення державою взятих на себе зобов'язань пропонується надати отримувачам державну підтримку у повному розмірі, що був визначений у 2019 році відповідно до Порядку використання коштів.

Як повідомлялося, у державному бюджеті на 2020 рік зафіксована сума у 4,2 млрд грн на підтримку галузі АПК, з яких 1,2 млрд грн передбачається виділити на програму зі здешевлення кредитів. Зокрема, програма включатиме компенсацію відсотків за кредитами, залученими на розвиток тваринництва, в тому числі "нішеві" напрями – вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво та інші. Передбачається, що сума кредитів не має перевищувати 10-15 млн грн.