Рада планує заходи щодо погашення боргів на оптовому ринку електрики

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2390 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)".

Законопроєкт у першому читанні підтримали 257 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є cтворення на державному рівні належних умов для переходу до нової конкурентної моделі ринку електричної енергії в Україні у строки, визначені законом "Про ринок електричної енергії", шляхом забезпечення своєчасної реалізації всіх механізмів погашення заборгованості на ОРЕ, визначених у законопроєкті "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії", які спрямовані на повне погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, а також забезпечення умов для сталих розрахунків на новому ринку електричної енергії.