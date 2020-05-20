Рада "пригальмувала" проєкт щодо запобігання надмірному тиску на суб'єктів господарювання
Таке рішення підтримав 301 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Метою прийняття проєкту закону є удосконалення порядку здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, підвищення його ефективності, зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання", - йдеться у пояснювальній записці.
Завданнями розроблення та прийняття законопроєкту є, зокрема, конкретизація обсягу повноважень органів державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності; розмежування державного, внутрішнього та громадського контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення; позбавлення органів місцевого самоврядування повноважень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотримання законодавства про працю та зайнятість населення та надання їм виключно повноважень ініціювання проведення перевірок у зазначених сферах відповідними державними органами.
Законопроєкт у першому читанні було ухвалено Верховною Радою попереднього, восьмого скликання.