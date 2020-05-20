"Слуги народу" готують законопроєкт щодо обрахунку прожиткового мінімуму
Про це вона поінформувала під час брифінгу 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми готуємо законопроєкт, до якого я вже зібрала близько 20 підписів, і поки що він у залі. Він буде внесений цього чи наступного тижня до Верховної Ради. Він стосується обрахунку прожиткового мінімуму та встановлення фізичного сенсу прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум є собівартістю життя однієї людини в родині, і з цієї суми держава не може забирати податки для того, щоб потім повернути їх комунальними субсидіями», – зазначила Третьякова.
За її словами, у разі оподаткування прожиткового мінімуму його розмір має бути збільшений на 19,5%. При цьому політик наголосила на необхідності «повернути гроші в домогосподарства».
«Наприклад, якщо нам вдасться з 4 тис. грн повернути гроші в домогосподарства на кожного його члена, то це – 720 грн для годувальника щомісячно. Якщо ми зробимо систему, яку ми виписуємо. А це потребуватиме перепрофілювання повністю Державного бюджету на наступний рік», – пояснила Третьякова.
Парламентарій підкреслила, що в разі повернення цих коштів у домогосподарства люди матимуть «можливість самі забезпечувати свій соціальний захист – не весь, але частково».