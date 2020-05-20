Стало відомо, чому падають закупівельні ціни на українське борошно

Незважаючи на труднощі з формуванням необхідних обсягів помольних партій сировини, з середини квітня українські переробники змушені поступово знижувати відпускні ціни на пшеничне борошно.

Про це пише agronews.ua.

Ситуація, що склалася багато в чому обумовлена ​​високою конкуренцією між виробниками на тлі неактивного попиту на борошно.

За минулий тиждень багато борошномельні компанії знизили ціни пропозиції на борошно в середньому ще на 100-300 грн/т (або на 1-3%) і за станом на 19 травня озвучують їх в межах 7500-9500 і 7400-9100 грн/т EXW відповідно на продукцію вищого і 1 сорту.

Відзначимо, що деякі переробні підприємства, виходячи з показників рентабельності виробництва борошна, вважали за доцільне залишати ціни пропозиції незмінними.

Нагадаємо, Аграрний фонд профінансував агровиробників на 233 млн грн.