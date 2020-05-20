Через заморозки виробники черешні втратять до 90% прибутку

Втрати урожаю черешні можуть сягнути 90% від минулого року через заморозки. Аналогічний показник відповідно очікується й по прибутках.

Такий прогноз для AgroPortal.ua в ТОВ «Аврора» (Запорізька область) озвучила агроном-садовод підприємства Євгенія Нікітюк.

За її словами, точні збитки у господарстві підраховуватимуть за фактом фіксації обсягів відвантаженого товару.

«Поки не можемо спрогнозувати ціну на черешні. Якщо вона буде вищою за минулорічну, то це допоможе компенсувати менший обсяг. Якщо ж вона не відрізнятиметься від минулорічної, то це буде 80-90% доходу від минулого року», – сказала вона.

У їхньому регіоні на час рожевого бутону та цвітіння, розповідає агроном, температура опускалася до -5-6°C. Тому ранні та середні сорти у господарстві втратили повністю. Пізні ж на сьогодні – на рівні 10-15% від урожайності минулого року.

«Особливість весняних заморозків у тому, що вони йдуть полосою, тому хтось з виробників постраждав більше, хтось – менше, але це торкнулось усіх», – зазначила вона.

Пошкодження черешні на підприємстві спостерігали ще в середині лютого. У пікові дні температура сягала до +28°C. У результаті рослини не увійшли в стан спокою. У березні відбулося зниження температури. А потім – різке її підвищення на початку квітня, розповіла Нікітюк.

«Ми спостерігали 10 квітня активне цвітіння черешні. Тоді як у минулому році цей процес припав на кінець квітня. Для прикладу, у 2019 р. пізні сорти закінчували цвітіння 1-5 травня, тобто цього року він змістився на 2,5-3 тижні раніше», – каже вона.

Також додає, що загалом весняна температура була близькою до норми, але аномально тепла зима призвела до того, що рослини були не в притаманній для початку квітня фазі розвитку. Через це вони пошкодилися.

«Доля пізніх сортів у кожного господарства – різна: відповідно різняться і терміни вегетації. Також впливає на результат географічне розташування, – пояснює вона.

Читайте також: Заморозки знищили врожай ранньої черешні на Запоріжжі

Агроном додає, що у зв’язку з такою ситуацією у господарстві не планують розширювати виробництво та закуповувати техніку.

«Найголовніше завдання – закумулювати всі ресурси, щоб не влізти в борги. Можна сказати, що цей рік для черешні втрачений», – підсумувала Нікітюк.