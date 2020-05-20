Нафта дорожчає на тлі поліпшення попиту і скорочення запасів у США

Ціни на нафту зростають в середу на тлі ознак поліпшення попиту і скорочення запасів у США, але побоювання з приводу економічних наслідків пандемії коронавірусу стримують підйом.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $34,91 за барель, що на $0,26 (0,75%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $0,16 (0,5%) - до $32,12 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти скоротилися на 4,8 мільйона барелів до 521,3 мільйона за тиждень, що завершився 15 травня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 1,2 мільйона барелів. Запаси бензину зменшилися на 651 тис. барелів, дистилятів - зросли на 5,1 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинзі скоротилися на 5 млн барелів.

"Ринки нафти були стурбовані високими запасами, але вчора червневий контракт на WTI закінчився і плавно перетік у липневий, тому що побоювання з приводу запасів нафти зменшилися, а попит у короткостроковій перспективі покращився", - сказав Кім Кван-Ре, сировинний аналітик у Samsung Securities в Сеулі.

Однак побоювання, що зберігаються з приводу економічних наслідків пандемії коронавірусу, особливо в США, найбільшому у світі споживачі нафти, продовжують чинити тиск на ціни.

У середу трейдери чекають публікації щотижневої доповіді міністерства енергетики США про комерційні запаси нафти, бензину та дистилятів.

Аналітики S&P Global Platts очікують збільшення запасів нафти на 2,4 млн барелів, дистилятів - на 3,2 млн барелів. Вони також прогнозують зниження запасів бензину на 3,5 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 34,78 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 34,47 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($34,65).