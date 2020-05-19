Фонд гарантування завершив ліквідацію банку Київ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ «АКБ «Київ».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"15 травня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «АКБ «Київ» як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Водночас, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 № 61 «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»», 19 червня 2015 року Фондом було здійснено передачу активів та зобов’язань ПАТ «АКБ «Київ» на користь АТ «Укргазбанк». Тобто усі вкладники та кредитори неплатоспроможного банку ПАТ «АКБ «Київ» (юридичні та фізичні особи) стали клієнтами стабільно працюючого АБ «Укргазбанк» і отримали повний доступ до власних коштів.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 червня 2015 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ «Київ».