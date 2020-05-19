Україна може відновити авіасполучення з Грузією 1 липня

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів відеорозмову з міністром економіки і сталого розвитку Грузії Нателою Турнава, під час якої обговорили відновлення регулярного пасажирського авіасполучення між обома країнами.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

Зокрема, Криклій подякував міністру за всебічну дружню підтримку Грузії для України та розповів про всі етапи відновлення роботи пасажирського транспорту в країні.

Натела Турнава, своєю чергою, повідомила, що Грузія готова відчинити свої кордони для здійснення регулярних міжнародних рейсів вже з 1 липня. Тому наголосила на необхідності відновлення авіасполучення між обома країнами, як тільки це буде можливо.

Криклій запевнив, що Україна готова швидко та синхронно діяти, щоб у координації з міністерствами закордонних справ обох країн відчинити кордони для пасажирського сполучення. Відтак, українські авіакомпанії вже звернулися до грузинської сторони із заявою про готовність відновити польоти.

"Обидві сторони зараз активно працюють над тим, щоб створити всі необхідні безпечні умови для пасажирів після відновлення польотів", - додають в Мінінфраструктури.

Також зазначається, що Криклій та Турнава обговорили торгово-економічні відносини між країнами, можливі варіанти стимулювання економіки у період коронакризи та прийнятий у першому читанні законопроєкт 1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт", який дає старт реформі річкових перевезень.

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Участь у відеорозмові також взяли: з грузинської сторони - заступники Міністра економіки Геннадій Арвеладзе та Акакій Сагірашвілі, з української - заступник міністра інфраструктури Олег Ющенко, голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук та представники міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

Фото: сайт Міністерства інфраструктури