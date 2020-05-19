Малий бізнес має отримати можливості експорту, як і великі підприємці – Зеленський

Малий і середній бізнес повинні отримати такі ж можливості виходу на міжнародний ринок, як і великі підприємці.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час наради щодо пришвидшення зростання експорту та залучення інвестицій в Україну як запоруки економічної стабільності, повідомляється на сайті глави держави.

У нараді взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступники керівника Офісу Президента Ігор Жовква та Юлія Ковалів, радник глави держави з питань економіки Олег Устенко та секретар Національної інвестиційної ради Леван Варшаломідзе.

"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – наголосив Зеленський.

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Також зазначається, що глава держави підтримав перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України, яке ініціював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі Президента додали, що цей процес МЗС розпочне з перезапуску роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

За словами Кулеби, саме тісна співпраця з українськими експортерами та іноземними інвесторами допоможе українським дипломатам на практиці спрямовувати свої зусилля за кордоном на розширення необхідних можливостей і подолання наявних перешкод.

"Нині найкращий час для втілення економічних амбіцій України. Для цього МЗС запускає якісно оновлений блок торговельно-інвестиційної дипломатії. Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. Зусиллями українських дипломатів подолання економічних наслідків пандемії має стати історією успіху України та всіх українців. Внесок у зміцнення економічної безпеки України стане одним з показників ефективності роботи дипломатів", - заявив Кулеба.

Зеленський наголосив, що просування економічних інтересів України у світі нарівні з гарантуванням національної безпеки має стати ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики.

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"Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України. Сильна економіка – найнадійніший захист України не лише в умовах гібридної війни, а й під час економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19", - додав Президент.

За даними ОП, Ковалів і Варшаломідзе представили готові проєкти іноземних інвестицій, які перебувають на фінальній стадії погодження.

"Національна безпека, фінансова незалежність, нові робочі місця та інновації – це головні напрямки, куди нам треба привабити інвестиції", – зазначив секретар Національної інвестиційної ради.

Ковалів також представила проєкт закону щодо так званих інвестиційних нянь, який потребував доопрацювання з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Фото: Офіс Президента