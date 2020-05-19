Укрзалізниця не отримала понад 500 мільйонів за перевезення пільговиків

АТ "Укрзалізниця" за 2019 рік та січень-березень 2020 року не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення громадян пільгових категорій.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"За 2019 рік та перший квартал 2020 року Укрзалізниця не отримала від місцевих органів влади понад півмільярда гривень компенсацій за перевезення пільговиків. Місцева влада повернула перевізнику за вказаний період лише близько 20% від загальної суми за послуги, надані пільговим категоріям населення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за 2019 рік рівень компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполучення склав 112,3 млн грн (21,8%), борг — 403,4 млн грн. У першому кварталі 2020 року було компенсовано — 14,6 млн грн (12,8%), борг — 99,1 млн грн.

Лідерами антирейтингу з погашення боргів у 2019 році та першому кварталі 2020 року стали місто Київ, яке взагалі не погасило 59 млн грн заборгованості, Львівська область, борг якої становить 61,4 млн грн з 68,7 млн грн загальної суми наданих послуг, та Харківська область — борг 61,2 млн грн із загальної суми у 68 млн грн.

За словами в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика, така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення. «Закликаю органи місцевої влади прийняти відповідні рішення задля погашення заборгованості по перевезенню пільгових пасажирів задля відновлення у повному обсязі приміських залізничних перевезень», — зазначив він.

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У компанії нагадують, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» збитки від перевезення пільговиків у приміському сполученні повинні відшкодовуватися за рахунок місцевих бюджетів.

Як повідомляв Укрінформ , Укрзалізниця у 2019 році перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн.