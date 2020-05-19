Кулеба запросив Американську торговельну палату та ЄБА до співпраці з МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з президентом Американської торговельної палати в Україні Енді Гундером і виконавчим директором Європейської бізнес асоціації Анною Дерев’янко перезавантаження Ради експортерів та інвесторів при МЗС та синергію бізнесу і дипломатії задля розвитку торгівлі та залучення інвестицій

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі, яка відбулася у форматі відеоконференції у вівторок, 19 травня.

“У США, країнах Азії, державах ЄС захист вітчизняного бізнесу за кордоном, розвиток торгівлі, залучення інвестицій є одними з ключових функцій міністерств закордонних справ. Нині ми будуємо в Україні саме таку ефективну систему економічної дипломатії. Я запрошую провідний український бізнес об’єднати зусилля”, - сказав Кулеба.

У цьому контексті міністр нагадав про перезапуск Ради експортерів та інвесторів при МЗС і повідомив, що засідання її оновленого на 80% складу відбудеться вже 21 травня.

Кулеба також поділився з Гундером та Дерев’янко своїм баченням взаємодії дипломатичної системи з бізнесом, яка дозволить наповнювати порядок денний відносин з іншими країнами реальними проєктами співпраці, лібералізувати торгівлю, розширювати географію експорту, залучати інвестиції до України.

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У свою чергу Деревянко та Гундер висловили готовність до взаємодії у рамках Ради експортерів та інвесторів, а також у розвитку системи оцінювання та дипломатичної освіти.

Кулеба та Гундер приділили окрему увагу темі заохочення іноземних компаній, які переносять виробництва з інших регіонів світу ближче до ринків збуту, до розміщення виробництва саме в Україні.