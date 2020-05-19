Телекомунікаційна галузь є однією з найперспективніших для залучення інвестицій

За результатами аналізу секторів економіки України, галузь телекомунікацій визначена серед найперспективніших галузей для подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій.

Про це розповіла керівник Офісу Національної інвестиційної ради Ольга Магалецька, повідомляє Офіс Національної інвестиційної ради України.

"Галузь телекомунікацій (електрозв’язок) незважаючи на спад капітальних інвестицій за 9 років на 39%, показала ріст чистого прибутку на 184%. Якби не кризові 2014-2015 роки, ріст був би ще більшим. Обсяг реалізованої продукції зріс на 55%", - зазначила вона.

За словами Магалецької, аналіз був проведений за 2010 – 2018 роки на основі показників динаміки обсягів реалізованої продукції, капітальних інвестицій та чистого прибутку підприємств.

"За результатами аналізу секторів економіки України було визначено наступні види економічної діяльності, які мають найбільші перспективи подальшого зростання та залучення іноземних інвестицій: виробництво харчових продуктів; текстильне виробництво; виробництво одягу; виробництво фармацевтичних продуктів; виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного устаткування; виробництво меблів; підприємства з вирощування однорічних та дворічних культур; підприємства телекомунікацій (електрозв’язок); підприємства, які займаються комп’ютерним програмуванням та пов’язаним консультуванням", - зазначила Магалецька.

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Керівник Офісу зауважила, що дані галузі були обрані через найкраще співвідношення росту чистого прибутку до росту капітальних інвестицій. Окрім того, враховувалася швидкість виходу з кризи 2014 року та кількість років з позитивним чистим прибутком (більше чотирьох років).