Арахамія сказав, коли краще удосконалити закон про зміни до Податкового кодексу
Про це політик заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Я б підписував і потім вносив зміни, тому що речей, які не викликають суперечок, там більше, ніж тих, які потрібно змінити", - сказав Арахамія.
Лідер фракції нагадав, що в законопроекті імплементовано ряд норм відповідно до міжнародних зобов'язань України.
"Там є важлива дуже норма - підвищення ряду рентних ставок. І це ні в кого не викликає ніяких заперечень. Там є норми по так званій деофшоризації - і цих положень умовно вдвічі більше, ніж передбачали наші зобов'язання перед міжнародними партнерами", - зазначив Арахамія.
Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві". Документ передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди. Закон також підвищує річні ліміти для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн і 7 млн грн.
10 лютого закон підписав спікер ВР, 11 лютого документ був направлений на підпис Президенту.