Арахамія сказав, коли краще удосконалити закон про зміни до Податкового кодексу

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає більш доцільним внести поправки до закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення адміністрування податків" після підписання його Президентом.

Про це політик заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я б підписував і потім вносив зміни, тому що речей, які не викликають суперечок, там більше, ніж тих, які потрібно змінити", - сказав Арахамія.

Лідер фракції нагадав, що в законопроекті імплементовано ряд норм відповідно до міжнародних зобов'язань України.

"Там є важлива дуже норма - підвищення ряду рентних ставок. І це ні в кого не викликає ніяких заперечень. Там є норми по так званій деофшоризації - і цих положень умовно вдвічі більше, ніж передбачали наші зобов'язання перед міжнародними партнерами", - зазначив Арахамія.

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Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві". Документ передбачає норми трансфертного ціноутворення, введення плану дій BEPS, підвищення акцизу на сигарети і ренти на видобуток залізної руди. Закон також підвищує річні ліміти для фізичних осіб-підприємців 1-3 груп до 1 млн грн, 5 млн грн і 7 млн ​​грн.

10 лютого закон підписав спікер ВР, 11 лютого документ був направлений на підпис Президенту.