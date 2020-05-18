ПФУ спрямував на виплату пенсій травня ще 2,1 мільярда

«18 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з початку місяця ПФУ профінансував пенсій на суму 28,1 мільярда гривень.

У фонді нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.