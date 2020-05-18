ПФУ спрямував на виплату пенсій травня ще 2,1 мільярда

ПФУ спрямував на виплату пенсій травня ще 2,1 мільярда

Інфографіка
Укрінформ
Пенсійний фонд України спрямував ще 2,1 млрд гривень на виплату пенсій травня.
Про це повідомляє ПФУ у Facebook.

«18 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з початку місяця ПФУ профінансував пенсій на суму 28,1 мільярда гривень.

Читайте також: ПФУ спрямував на виплати травневих пенсій ще 3,5 мільярда

У фонді нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-