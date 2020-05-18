Зернова асоціація просить врегулювати проблему завищення митної вартості комплектуючих

Українська зернова асоціація просить Кабінет міністрів України врегулювати проблему завищення митної вартості імпортних комплектуючих для українських виробників сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

«Загальна сума безпідставного, необґрунтованого збільшення органами Державної митної служби України митної вартості імпортованих комплектуючих та матеріалів для виробничих потреб за 2019 – 2020 роки може сягнути десятків мільйонів гривень. Подібні сумнівні та шкідливі рішення митних органів мають суттєвий негативний вплив на вітчизняних товаровиробників і економіку країни взагалі. Підприємства втрачають конкурентоспроможність, адже компанії, що завозять готову продукцію, імпортують без відповідного завищення номінальної вартості і при цьому сплачують менше податків, аніж виробники, які створюють додаткову вартість в Україні. Така ситуація, відповідно, призводить до вимушеного скорочення робочих місць», - йдеться у зверненні.

УЗА просить уряд ініціювати зміни до законодавства: заборонити митним органам застосовувати коригування митної вартості товарів, вартість яких визначена в зовнішньоекономічному договорі (контракті) та додатках до нього, і зазначена в митних документах. Визначити законодавчо вичерпний перелік товарів, щодо яких митні органи можуть застосовувати коригування митної вартості та запровадження чіткої процедури здійснення перерахунку митної вартості товарів.

За інформацією УЗА, підприємства-виробники через сумнівні рішення на митниці втрачають конкурентоспроможність. Адже, компанії, які завозять готову продукцію, імпортують без відповідного завищення номінальної вартості і при цьому сплачують менше податків, аніж виробники, які створюють додаткову вартість в Україні. Така ситуація, відповідно, призводить до вимушеного скорочення робочих місць.

Читайте також: Зернова асоціація оновила прогноз врожаю та експорту зерна

Наголошується, що Україна повинна збільшувати інвестиції у впровадження новітньої сільськогосподарської техніки та будівництво нової більш якісної сільськогосподарської інфраструктури. Це дозволить ефективніше використовувати земельні ресурси Україна та збільшувати рентабельність виробництва аграрної продукції.