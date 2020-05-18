У Раді зареєстрували законопроєкти про пільги для електротранспорту

У Верховній Раді України зареєстрували проєкти законів №3476 та №3477 що вносять зміни до Податкового та Митного кодексів України із метою стимулювання розвитку галузі електричного транспорту.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради України, законопроєкти №3476 та №3477 18 травня 2020 року направлено на розгляд у комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з текстом пояснювальної записки, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" (№3476) пропонує продовжити до 2025 року пільги, що звільняють від оподаткування податком на додану вартість операції: з ввезення на митну територію України товарів для виробництва транспортних засобів оснащених виключно електричними двигунами та з ввезення та/або постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Документ також пропонує тимчасово передбачити право платника податку включити до податкової знижки витрати на придбання легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Крім того законопроєкт тимчасово звільняє від оподаткування прибуток (дохід) підприємств: електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації електродвигунів, літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, зарядних пристроїв власного виробництва, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома); автомобільної промисловості, отриманий від реалізації транспортних засобів власного виробництва, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Також документ передбачає тимчасове звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.

Відповідно до тексту пояснювальної записки, законопроєкт «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні» (№3477 ) пропонує до 1 січня 2029 року звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що класифікуються у низці товарних підкатегорій.

Як повідомлялося, зміни до Податкового кодексу України, які тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняють від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, були прийняті у 2018 році.