НБУ надав рефінансування шести банкам на понад 667 мільйонів

НБУ надав рефінансування шести банкам на понад 667 мільйонів

Укрінформ
Національний банк України 15 травня 2020 року надав шести банкам 667,3 млн грн рефінансування.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

"Національний банк України повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться в повідомленні.

Як свідчать дані НБУ, банки отримали рефінансування на строк до 84 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, на тендері, що відбувся 8 травня, банки залучили рефінансування строком від одного до п’яти років на загальну суму 2,4 млрд грн.

Рефінансування (refinancing) – це операції з надання банкам кредитів у встановленому Національним банком порядку. Основною метою рефінансування є регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора останньої інстанції.

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