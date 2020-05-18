Фонд гарантування завершив ліквідацію банку "Юнісон"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про припинення ПАТ "БАНК "Юнісон" як юридичної особи та завершення виплат вкладникам.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі – Закон) 13 травня 2020 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про проведення державної реєстрації припинення ПАТ "Банк "Юнісон" як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим… Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи. Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам банку завершено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ "Банк "Юнісон" отримано 118,5 млн грн, що становить 99,6% від загальної гарантованої суми.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2016 року ПАТ "Банк "Юнісон" було віднесли до категорії неплатоспроможних. У НБУ зауважували, що банк "Юнісон" став другим банком виведеним з ринку через непрозорість структури власності.

Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 18 червня 2018 року № 345-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Банк "Юнісон".