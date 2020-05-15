З 1 червня в Україні запрацюють нові правила проєктування сміттєзвалищ

З 1 червня 2020 року в Україні почнуть діяти оновлені Державні будівельні норми (ДБН) В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проєктування».

Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Вже 1 червня вступить у дію зміна в ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування». Це сучасні рішення і технології поводження з побутовими відходами, що використовуються у всьому цивілізованому світі і направлені на покращення екологічної ситуації на планеті", - написав Парцхаладзе.

Він додав, що оновлені ДБН містять вимоги до висоти полігонів, їх ухилів, розташування доріг і трас, розміщення промислових та інших побутових відходів на полігонах, а також щодо обов’язкової рекультивації полігону після його заповнення.

Крім цього, в змінених нормах визначено нові підходи до розрахунків обсягів утворення біогазу на полігонах, передбачено обов’язкове влаштування радіаційного контролю відходів.

Також прописано чіткі вимоги щодо розширення місць застосування штучних протифільтраційних екранів та визначення об’ємів фільтрату на прилеглій території полігону.

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Як відомо, Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проєктування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.