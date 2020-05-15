Пандемія і гроші ЄС: Шмигаль зустрівся онлайн із прем’єрами країн Центральної і Східної Європи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з главами урядів держав-членів Центральної європейської ініціативи питання боротьби з пандемією, подолання економічних наслідків та координацію зусиль щодо відкриття кордонів, відновлення туристичної галузі.

Зустріч відбувалася у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Зазначається, що Шмигаль поінформував учасників зустрічі про поточну епідемічну ситуацію в Україні та заходи, які український уряд вживає, аби зупинити розповсюдження хвороби.

Окремо він зупинився на питанні підтримки населення та бізнесу, що найбільше постраждали від пандемії.

«Уряд України приділяє особливу увагу економічній стабільності, захисту робочих місць та залученню інвестицій в країну. Ми розуміємо, що найбільше страждає малий та середній бізнес – основа нашої економіки. Президент, уряд та парламент України працюють разом над розробкою програм підтримки вітчизняних підприємців», – запевнив Шмигаль.

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Прем'єр також подякував міжнародним партнерам за фінансову та гуманітарну допомогу у боротьбі з пандемією COVID-19 та за допомогу у поверненні додому українських громадян, які перебували за кордоном унаслідок спалаху хвороби.

Крім того, він підкреслив, що фінансова підтримка, яку надав ЄС, допоможе гарантувати макроекономічну стабільність України, а також дозволить державі вивільнити додаткові ресурси для захисту громадськості та пом’якшення негативних наслідків пандемії.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Україна як відповідальний член міжнародної спільноти надає допомогу тим, хто цього потребує.

Очільник українського уряду запевнив учасників зустрічі у продовженні Україною системних реформ та підкреслив важливість співробітництва між країнами-учасниками ЦЄІ.

«Україна готова до співпраці в галузі наукових обмінів, досліджень та розробок, щоб досягнути швидких результатів у створенні ефективної медицини проти COVID-19 та вакцини для боротьби з вірусом», - підкреслив Шмигаль.

За результатами віртуальної зустрічі главами урядів Центральної європейської ініціативи була прийнята спільна заява про визнання безпрецедентного виклику для регіону центральної та південно-східної Європи через поширення пандемії COVID-19. Учасники зустрічі таким чином підтвердили важливість об’єднання та проведення скоординованих дій у боротьбі проти пандемії, зменшення її негативних соціально-економічних наслідків в регіоні Центральноєвропейської ініціативи, поінформували в пресслужбі.

Як повідомлялося, Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є регіональною організацією країн Центральної та Східної Європи, діяльність якої спрямована на налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах та сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. До її складу входить 17 країн (10 країн ЄС) – Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна.

Фото: пресслужба КМУ