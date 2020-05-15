Потужність нових елеваторів в Україні за п'ять років зросла втричі

В Україні, починаючи з 2014 року, було вкладено сотні мільйонів доларів інвестицій у розвиток портової логістики, в результаті чого потужність нових елеваторів зросла в 3 рази - до 90 млн тонн.

Про це розповів офіційний представник торгово-промислової палати України в Австрії Райнер Штальтнер під час вебінару з питань співробітництва в сфері експорту агропромислової продукції, продуктів харчування та транспортно-логістичного забезпечення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З 2014 року потужність нових елеваторів в Україні зросла майже в 3 рази і становить сьогодні близько 90 млн тонн. Насправді, за останні роки було вкладено в розвиток портової логістики сотні мільйонів доларів. Елеватори всередині країни, їх сьогодні близько 800, частково модернізовано. Є ще плюс 400, які дуже старі. При нинішніх експортних обсягах є зайве - якщо ми говоримо, що 90 млн тонн - потужність елеваторів, а експорт становить 40 млн тонн», - сказав Штальтнер.

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Він зауважив, що часто виникають труднощі з доставкою до порту і вивезенням із країни, коли потрібно відправити невеликі партії. Від цього потерпають і маленькі трейдери, і маленькі фермери.

«Це загалом питання комплексне, тому що багато складових. Наприклад, невеликі фермери до 1000 га страждають. Ми намагаємося зібрати нову асоціацію, куди увійдуть невеликі фермери», - заявив представник ТПП України в Австрії.