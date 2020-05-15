FAO готова й далі надавати технічну підтримку українському уряду

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) готова й надалі надавати технічну підтримку українському уряду для забезпечення національної продовольчої безпеки під час кризи COVID-19.

Про це заявив керівник регіональної програми FAO в Європі та Центральній Азії Раймунд Йеле під час зустрічі із заступником міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства - торговим представником України Тарасом Качкою та Департаментом багатосторонніх та двосторонніх торгових угод, повідомила Укрінформу пресслужба FAO

Зустріч була присвячена впливу COVID-19 на продовольчу безпеку, перегляду поточних програм та двостороннього співробітництва між FAO і Україною, збільшення оперативної присутності організації у країні.

«Рівень продовольчої безпеки на національному, регіональному та глобальному рівнях кардинально змінився через вплив пандемії COVID-19. Країнам важливо задовольняти негайні потреби вразливих груп населення в продуктах харчування, підвищувати програми соціального захисту, посилювати ефективність і спробувати зменшити витрати, пов'язані з торгівлею», - зазначив Раймунд Йеле.

Він запевнив, що FAO готова й надалі надавати постійну технічну підтримку українському уряду для забезпечення національної продовольчої безпеки під час кризи COVID-19 та популяризації кліматоорієнтованих сільськогосподарських практик в умовах посух на півдні країни.

Представники уряду висловили стурбованість щодо перебоїв у ланцюгах доданої вартості для овочів та значних втрат для фермерів, спричинених закриттям оптових ринків через епідеміологічну ситуацію, особливо на півдні та заході України.

"Ситуація трохи покращується і Україна нещодавно відновила роботу ринків, з дотриманням необхідних санітарних умов", - зазначив Тарас Качка.

Він підкреслив, що Україна не ввела жодних обмежень експорту, крім тимчасової заборони на експорт гречки до 1 липня 2020 року.

"Незважаючи на несприятливу ситуацію з експортом зернових, спричинену обмеженнями в деяких інших країнах Чорноморського регіону, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання", - наголосив торговий представник України.

На сьогодні FAO Україна реалізує проєкти розвитку сільського господарства та сільських територій, рибного господарства, безпеки харчових продуктів, адаптації до зміни клімату та боротьби з деградацією земель, боротьби з хворобами тварин та рослин, надзвичайної допомоги та сприяння економічному відновленню постраждалих від конфлікту регіонів на сході України.