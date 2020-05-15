Столовий буряк у травні подешевшав на 14%

Малоактивний попит на буряк у цьому сезоні змушує українських фермерів знижувати ціни, незважаючи на виснаження запасів у сховищах.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

"З початку травня столовий буряк на українському ринку подешевшав в середньому на 14%, і сьогодні виробники вже готові укладати угоди за ціною 2,5-3,5 грн/кг ($ 0,09-0,13/кг) залежно від регіону і якості пропонованої продукції", - повідомляють аналітики згідно з даними щоденного моніторингу проекту.

Експерти відзначають, що малоактивний попит на буряк в цьому сезоні змушує українських фермерів знижувати ціни на цю продукцію. При цьому навіть у міру зниження ціни активність покупців у цьому сегменті залишається досить низькою.

В результаті цінового зниження сьогодні столовий буряк в Україні вже коштує в середньому в 1,8 раза дешевше, ніж у першій половині травня 2019 року.

За словами ключових гравців ринку, ціна на торішній столовий буряк знижуватиметься і далі. По-перше, якість цієї продукції у сховищах продовжує стрімко погіршуватися. По-друге, на ринку вже зовсім скоро з'являться перші партії буряка врожаю 2020 року.