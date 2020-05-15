До 5 тисяч за гектар: аграріям можуть виплатити разову допомогу за втрачені посіви

Уряд розглядає можливість надати аграріям безповоротну разову допомоги для компенсації втрат урожаю озимих та ярих зернових культур через несприятливі погодні умови у розмірі 4,5 - 5 тис. грн за гектар.

Про це сказав під час вебінару "Уряд на зв’язку" заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).

"У напрямку підтримки аграріїв є необхідність виділення безповоротної разової фінансової допомоги за втрачені посіви розміром 4,5-5 тис. грн на гектар. Грошова допомога необхідна, щоб аграрії мали змогу для себе спланувати, як розрахуватись з пайовиками, сплатити податки та зробити планування посіву 2020/2021", - сказав Висоцький.

Зазначається, що основне наразі завдання – зробити інструмент отримання допомоги максимально простим. Сільгоспвиробники, які хочуть отримати допомогу, мають підтвердити свій статус, надати статистику площ, підтвердження від Гідрометцентру про форс-мажорні погодні обставини і актування земель, які роблять комісії на рівні місцевих адміністрацій.

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Заступник міністра наголосив, що втрати посівів через посуху є форс-мажорними обставинами, на які одноразово потрібно виділити кошти та залучити додатковий фінансовий ресурс.

"У рамках 4 млрд грн коштів, виділених державою для підтримки агросектору, це питання вирішити неможливо. Тому що ми маємо на Одещині 300 тис. га та 410 тис. га по Україні площ із втраченими посівами. Якщо помножити цю кількість гектарів на 5 тис. грн, в сумі ми отримаємо 2 млрд грн. <...> тоді немає сенсу говорити про програми підтримки з бюджетом в 1 млрд грн на цей рік", - наголосив Висоцький.

Втім, за його словами, нині вивчаються юридичні інструменти, як реалізувати програму підтримки швидше. Вже наступного тижня планується озвучити офіційну урядову позиція із зазначенням часових горизонтів та етапності.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, станом на початок травня 2020 року від засухи в південних регіонах Україна загалом втратила 234 тис. га (2,6%) посівів озимих культур.

Найбільше від посухи було втрачено посівів озимого ріпаку – 103 тис. га, пшениці – 74 тис. га, ячменю – 53 тис. га та гороху - 1,3 тис. га.

В Одеській області, за попередніми розрахунками, втраченими вважаються 148 тис. га посівів, що становить 15% всіх площ озимих культур області. У тому числі загинули 10% посівів озимої пшениці, 62% - озимого ріпаку та 21% - ячменю.

Попри дощі, які почалися у перших числах травня та зняли стрес засухи в північно-західній частині країни, засуха станом на 5 травня тривала в Одеській, Херсонській, більшій частині Запорізької та Миколаївської областей.