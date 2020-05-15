Криклій повідомив про компанії, які зацікавлені постачати електровози для Укрзалізниці

Криклій повідомив про компанії, які зацікавлені постачати електровози для Укрзалізниці

Укрінформ
П'ять компаній виявили інтерес до конкурсного відбору постачальника електровозів, який проводить АТ "Укрзалізниця".

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю для інтернет-видання Букви.

"Розпочали процедуру відбору постачальників (локомотивів із тяговим електродвигуном-авт.), до 25 травня вони мають подати заявки. 5 компаній виявили інтерес. З того, які будуть умови, ми вирішимо, чи це буде міжурядова угода, чи тендер", - сказав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, АТ " Укрзалізниця" 28 квітня 2020 року розпочала процес відбору виробника електровозів для оновлення парку локомотивів із тяговим електродвигуном. Загалом компанія впродовж наступних 5-7 років планує придбати 205 магістральних електровозів.

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За словами члена правління АТ "Укрзалізниця" Франтішека Буреша, орієнтовний обсяг необхідного фінансування для оновлення локомотивного парку компанії становить близько 51,2 млрд грн протягом 6 років. Він наголосив, що парк локомотивів Укрзалізниці морально та фізично застарілий: знос електровозів становить 94,4%, тепловозів – 98,3%. Із загального інвентарного парку локомотивів лише 190 одиниць або 5,3% молодші за 25 років.

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