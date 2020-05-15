Фонд гарантування проведе два аукціони з продажу активів банку Надра

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує провести 20 та 22 травня 2020 року аукціони з продажу пулів активів ПАТ "КБ "Надра".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 20 та 22 травня 2020 року заплановано проведення повторних аукціонів з продажу пулів активів ПАТ «КБ «Надра». Торги пройдуть на електронному майданчику Prozorro.Продажі", - йдеться в повідомленні.

Всього буде виставлено на продаж 2 пули активів банку, а саме: 20 травня 2020 року буде виставлено на торги пул активів, до якого увійшли майнові права, що випливають з цінних паперів та іпотечних кредитів фізичних осіб. Початкова ціна лоту – 1,4 млн грн.

22 травня 2020 року на аукціон буде виставлений пул активів, у складі якого 827 кредитів суб’єктів господарювання, 4,4 тис іпотечних кредитів фізичних осіб, 5,5 тис кредитів фізичних осіб, забезпечених автомобілями та рухомим майном, 169,2 тис кредитів фізичних осіб без забезпечення, майнові права та дебіторська заборгованість.

Частина активів у складі пулу знаходиться в заставі Національного банку України.

Початкова ціна лоту – 390 млн грн.

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Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. У них можуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами.