Колегія митниці: у Мінфіні говорять про можливі кадрові рішення

Міністерство фінансів на цьому тижні планує заслухати усіх керівників митниць про результати їхньої роботи за останній період часу та у підсумку прийняти відповідні кадрові рішення.

Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже цієї п'ятниці у нас буде чергове засідання колегії митниці на якому плануємо заслухати усіх керівників митниць про результат їх роботи за останній період часу. За результатами роботи колегії будуть відповідні кадрові рішення", - сказав Марченко.

Він зазначив, що такі засідання колегії будуть проводитись на регулярній основі, до тих пір поки не буде налагоджена ефективна робота митниці.

"Митниця - це ключовий пріоритет роботи, як міністра фінансів, і тому всі основні задачі ми будемо спільно реалізовувати з керівництвом митниці", - зауважив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. .

24 квітня 2020 року Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, яку він займав з 5 липня 2019 року.