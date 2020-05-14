Колегія митниці: у Мінфіні говорять про можливі кадрові рішення
Про це на брифінгу сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вже цієї п'ятниці у нас буде чергове засідання колегії митниці на якому плануємо заслухати усіх керівників митниць про результат їх роботи за останній період часу. За результатами роботи колегії будуть відповідні кадрові рішення", - сказав Марченко.
Він зазначив, що такі засідання колегії будуть проводитись на регулярній основі, до тих пір поки не буде налагоджена ефективна робота митниці.
"Митниця - це ключовий пріоритет роботи, як міністра фінансів, і тому всі основні задачі ми будемо спільно реалізовувати з керівництвом митниці", - зауважив Марченко.
Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. .
24 квітня 2020 року Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, яку він займав з 5 липня 2019 року.