У Мінекономіки вважають недоцільним продовжувати заборону на експорт засобів захисту

У Мінекономіки вважають недоцільним продовжувати заборону на експорт щодо засобів індивідуального захисту та не відкидають можливості, що її може бути знято раніше 1 червня.

По це на брифінгу сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З боку Міністерства економіки ми можемо свідчити, що за останні місяці наші виробники змогли наситити внутрішній ринок масками, рукавичками та комбінезонами. Для того аби прийняти зважене рішення, ми проводимо координацію між усіма органами влади, які були долучені до прийняття рішення про обмеження експорту, аби пересвідчитись, що в нас немає підстав тримати цю заборону експорту і найближчим часом (можна - ред.) її зняти", - сказав Качка.

Він висловив переконання, що найближчими днями вдасться вийти "на остаточне обґрунтування рішення щодо того, що продовжувати заборону експорту після 1 червня є недоцільно".

"Побачимо, чи будуть умови, щоб скоротити цю заборону, як сталось це у випадку зі спиртом",- сказав заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення.

Верховна Рада 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення" (№3271).

23 березня уряд тимчасово обмежив експорт спирту та засобів індивідуального захисту з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Уряд 13 травня ухвалив зміни, якими дозволив експортувати спирт етиловий з 15 травня, а не з 1 червня, як було встановлено раніше.