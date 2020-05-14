Раді рекомендують ухвалити за основу законопроєкт про Держагрореєстр

Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №3295 щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє Інформаційне управління апарату ВР.

«За результатами розгляду та обговорення законопроєкту члени Комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу», – йдеться у повідомленні.

Метою законопроекту №3295 є удосконалення функціонування системи державної підтримки сільського господарства, усунення адміністративних перепон та витрат для сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної допомоги.

Для цього пропонується, зокрема, доповнити Закон «Про державну підтримку сільського господарства України» визначенням термінів «виробники сільськогосподарської продукції», «сільськогосподарська діяльність», «сільськогосподарський товаровиробник» тощо.

Водночас пропонується передбачити засади функціонування Державного аграрного реєстру як державної автоматизованої інформаційної системи збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції та визначити принципи державної підтримки сільського господарства.

Окрім цього, із закону виключаються положення щодо державної аграрної інтервенції, державного регулювання цін на окремі види сільськогосподарської продукції, державних заставних закупівель зерна.

Комітет відзначив, що при підготовці до другого читання необхідно узгодити положення документа з іншими структурними частинами законопроєкту та/або положеннями законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні.