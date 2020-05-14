Міненерго та захисту довкілля пропонують роз'єднати - комітет Ради
Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля у два самостійних міністерства.
Про це повідомив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Бондаренко у Facebook.
"На сьогоднішньому засіданні ЕкоКомітету за участі представників Мінекоенерго, великої кількості громадських організацій, було прийнято рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України", - інформував Бондаренко.
Як відомо, 2019 року уряд об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.