Міненерго та захисту довкілля пропонують роз'єднати - комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ухвалив рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля у два самостійних міністерства.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олег Бондаренко у Facebook.

"На сьогоднішньому засіданні ЕкоКомітету за участі представників Мінекоенерго, великої кількості громадських організацій, було прийнято рішення про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України", - інформував Бондаренко.

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Як відомо, 2019 року уряд об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості з Міністерством екології та природних ресурсів.