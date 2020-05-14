Україна входить до десятки найбільших імпортерів насіння у світі - у грошовому вимірі вона завозить насіння на 439 млн дол. на рік.

Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на завідувача відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Олександра Захарчука.

«За даними Міжнародної насіннєвої федерації (ISF), найбільший імпорт насіння у грошовому вираженні щорічно здійснюють Нідерланди (1017 млн дол.), Сполучені Штати Америки (1003 млн дол.), Франція (769 млн дол.) та Німеччина (693 млн дол.). До топ-10 імпортерів насіння також входять Італія (540 млн дол.), Іспанія (531 млн дол.), Мексика (455 млн дол.), Російська Федерація (442 млн дол.), Україна (439 млн дол.) та Китай (366 млн дол.). Таким чином, Україна знаходиться на «почесному» 9-му місці, в компанії найпотужніших агровиробників світу», - зазначив Захарчук.

Втім, на його думку, це не є перевагою з огляду на місце нашої держави у рейтингу експортерів насіннєвої продукції.

Як пояснив учений, вартість 1 тонни насіннєвої пшениці дорівнює вартості 5–10 тонн товарного зерна пшениці, а продавши за кордон 1 тонну насіннєвої кукурудзи, можна придбати до 50-70 тонн товарного зерна кукурудзи.

Найбільш вагомим показником ефективності розвитку країни на світовому ринку насіння є співвідношення експорту цього виду сільгосппродукції до його імпорту. На жаль, України немає ані у топ-10, ані у топ-20 країн – експортерів насіння. Наша держава посідає скромне місце у кінці цього списку з результатом у 13-15 млн дол. на рік, наголосив науковець.

За результатами проведеного Інститутом аграрної економіки дослідження, позитивні надходження від експорту насіння порівняно з його імпортом мають лише Нідерланди (+1023 млн дол.), Франція (+1032 млн дол.), Сполучені Штати Америки (+709 млн дол.) та Німеччина (+90 млн дол.).

Решта провідних країн – експортерів насіння мають негативне сальдо експортно-імпортних операцій з насінням, зокрема: Китай – (-161 млн дол.), Італія – (-173 млн дол.), Іспанія та Мексика – по (-268 млн дол.). Україна у цьому списку на передостанньому місці за співвідношенням експорту-імпорту насіння із показником у (-423 млн дол.). Гірший показник має лише Російська Федерація (-440 млн дол. США), зауважив експерт.

На переконання Захарчука, нагальною потребою є створення умов для переважного використання насіння вітчизняної селекції, а також сприяння реалізації потенціалу України щодо нарощування експорту насіння до 1,5 млрд дол.

Для цього потрібно визначити шляхи покращення якості українського насіння, особливо гібридів; розробити механізми боротьби з фальсифікатом насіння; запровадити підтримку українського насінництва на внутрішньому ринку; збільшити надходження коштів за рахунок сплати ліцензійних та селекційних платежів для підтримки вітчизняної селекції.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна станом на 28 квітня експортувала 49,99 млн тонн зерна та зернобобових, що на 7,7 млн тонн більше, ніж на цю дату в попередньому маркетинговому році.