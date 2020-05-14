Запитати НБУ про ліцензування відтепер можна онлайн

Національний банк України надає можливість дистанційно звертатися з питаннями щодо ліцензування.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"На вебсайті Національного банку з'явилася спеціальна форма "Запитати про ліцензування". Тому якщо є запитання про пакет документів для отримання ліцензії, про статус вже поданого пакета документів, чи потрібно уточнити підходи регулятора то можна звертатись онлайн", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що дистанційне звернення зекономить час і пришвидшить отримання відповіді на запитання.

Заявники чи потенційні заявники відтепер можуть звернутися до Національного банку із запитаннями щодо ліцензування банків, видачі ліцензій на переказ коштів у гривні без відкриття рахунків, на здійснення валютних операцій, на надання банкам послуг з інкасації чи із запитанням про реєстрацію учасників платіжного ринку.