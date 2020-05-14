Уряд затвердив реалізацію проєктів регіонального розвитку майже на 5 мільярдів

Кабінет міністрів затвердив реалізацію 461 проєкту регіонального розвитку у 2020 році на 4,87 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Розроблений Мінрегіоном проєкт розпорядження «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2020 року» з урахуванням змін, внесених до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», було схвалено 13 травня на засіданні Кабінету міністрів України", - йдеться у повідомленні.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зазначив, що відповідні зміни були рекомендовані на засіданні комісії, утвореної Мінрегіоном для оцінки та відбору програм і проєктів, запропонованих обласними та Київською міською державними адміністраціями, яке відбулось 6 травня.

"Таким чином ми розподілили 4,87 млрд грн з ДФРР на реалізацію 461 проєкту регіонального розвитку в областях та Києві. Це сприятиме підвищенню рівня доступності до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг та розвитку інфраструктури в регіонах", – прокоментував Чернишов.

Читайте також: Цьогоріч Сумщина за кошти державного фонду реалізовуватиме 24 проєкти

У Мінрегіоні також повідомили, що нерозподілений залишок обсягу ДФРР становить близько 30 млн грн, який на вимогу статті 241 Бюджетного кодексу планують спрямувати на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету.

Як повідомлялося, бюджет Державного фонду регіонального розвитку цього року становить 4,9 млрд грн.