Глава СОТ достроково йде з посади - Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників.
«Найвищий посадовець Світової організації торгівлі Роберто Азеведо заявив урядам країн-членів, що планує залишити посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році», - йдеться у повідомленні.
62-річний бразилець перебуває на посаді з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.
Ймовірно, один із чотирьох заступників Азеведо стане в.о глави СОТ. Серед кандидатів - нігерієць Йонов Фредерік Агах, німець Карл Браунер, американець Ален Волфф та китаєць І Сяожун.
Зазначається, що наразі речник СОТ і сам Азеведо не прокоментували новину.
Як відомо, торік стабільність роботи СОТ була порушена, коли США заблокували нові призначення до апеляційної палати органу, де слухаються торгівельні спори між країнами. Тож з 11 грудня в СОТ не слухають справи через недостатню кількість членів апеляційної палати.