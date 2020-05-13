Парламент підтримав законопроєкт про банкрутство

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3322 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Документ підтримали 238 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується на період дії карантину запровадити механізм, який дозволить вберегти від банкрутства підприємства, що з об’єктивних причин не можуть виконувати свої зобов’язання перед кредиторами.

"У період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), а також у зв’язку з тим, що велика кількість суб’єктів господарювання опиниться під загрозою банкрутства через економіко-соціальні наслідки оголошеної ВООЗ пандемії існує необхідність передбачити компенсаторні механізми, які дозволять таким суб’єктам отримати час і можливість для відновлення платоспроможності", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Так, законодавчий акт встановлює, що тимчасово на період дії карантину, та протягом 90 днів з дня його скасування, не допускається відкриття провадженнях у справах про банкрутство боржників - юридичних осіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 1 лютого 2020 року. Також комітет кредиторів та забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі прийняття такого рішення, арбітражному керуючому заборонено здійснювати оголошення про проведення аукціону.

Читайте також: Рада планує повернути безоплатну реєстрацію ФОП інвалідам та чорнобильцям

Законодавчий акт скасовує відповідальність арбітражних керуючих за невчинення дій, передбачених Кодексом про банкрутства у разі, якщо їх вчинення не відповідає вимогам карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Важливим аспектом є пропозиції щодо призупинення нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктиризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, які передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на строк виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.