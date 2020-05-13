Кабмін погодив зміни до статуту Укрзалізниці

Кабінет міністрів України погодив зміни до статуту АТ "Укрзалізниці" щодо визначення Мінінфраструктури єдиним розробником проєктів рішень Кабінету міністрів України з питань реалізації урядом функцій загальних зборів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову Кабмін прийняв з доопрацюванням в одноденний термін.

"Міністерством інфраструктури ініційовано внесення змін до статуту акціонерного товариства "Укрзалізниця" з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства, яким передбачається визначити Міністерством інфраструктури України єдиним розробником проєктів рішень Кабінету міністрів України з питань реалізації урядом функцій загальних зборів. Також пропонується у статуті товариства та положенні “Про принципи формування наглядової ради” визначити кількісний склад наглядової ради”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він наголосив, що кількість членів наглядової ради не зміниться, проте, затвердження відповідної норми в статуті дозволить уникнути різних тлумачень.

Згідно з текстом пояснювальної записки, відтепер Мінінфраструктури буде розробляти та подавати проєкти актів щодо рішень з питань, що стосуються виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Також постанова визначає кількісний склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на рівні не менше 5 та не більше 7 членів, більшість з яких має бути незалежними членами наглядової ради.

Крім цього, документ уточнює види діяльності Укрзалізниці в статуті товариства для того, щоб привести його відповідно до Закону “Про ринок електричної енергії”.