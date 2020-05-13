Кабмін погодив зміни до статуту Укрзалізниці

Кабмін погодив зміни до статуту Укрзалізниці

Укрінформ
Кабінет міністрів України погодив зміни до статуту АТ "Укрзалізниці" щодо визначення Мінінфраструктури єдиним розробником проєктів рішень Кабінету міністрів України з питань реалізації урядом функцій загальних зборів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідну постанову Кабмін прийняв з доопрацюванням в одноденний термін.

"Міністерством інфраструктури ініційовано внесення змін до статуту акціонерного товариства "Укрзалізниця" з метою приведення його у відповідність до норм чинного законодавства, яким передбачається визначити Міністерством інфраструктури України єдиним розробником проєктів рішень Кабінету міністрів України з питань реалізації урядом функцій загальних зборів. Також пропонується у статуті товариства та положенні “Про принципи формування наглядової ради” визначити кількісний склад наглядової ради”, - зазначив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він наголосив, що кількість членів наглядової ради не зміниться, проте, затвердження відповідної норми в статуті дозволить уникнути різних тлумачень.

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Згідно з текстом пояснювальної записки, відтепер Мінінфраструктури буде розробляти та подавати проєкти актів щодо рішень з питань, що стосуються виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Також постанова визначає кількісний склад наглядової ради АТ "Укрзалізниця" на рівні не менше 5 та не більше 7 членів, більшість з яких має бути незалежними членами наглядової ради.

Крім цього, документ уточнює види діяльності Укрзалізниці в статуті товариства для того, щоб привести його відповідно до Закону “Про ринок електричної енергії”.

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