ПФУ спрямував ще 1,3 мільярда на виплату травневих пенсій

Пенсійний фонд України спрямував ще 1,3 мільярда гривень на виплату пенсій травня.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

«13 травня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 1,3 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 20,0 мільярда гривень», - ідеться в повідомленні.

У ПФУ нагадують, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ «Укрпошта», пенсії доставлять листоноші додому.