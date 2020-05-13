Уряд схвалив законопроєкт «Про адміністративну процедуру»

Кабінет міністрів України схвалив проєкт закону «Про адміністративну процедуру», який врегульовує відносини держави з фізичними та юридичними особами.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду, інформує пресслужба Міністерства юстиції України.

«У адміністративному законодавстві України саме процедурна частина є найменш розвиненою, тому прийняття цього проєкту закону дозволить вперше на законодавчому рівні врегулювати всю сукупність багатоманітних відносин між чиновниками та простими громадянами і бізнесом», - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Зокрема, зазначається, що законопроєктом запропоновано визначити суб’єктний склад адміністративного провадження, правовий статус адміністративного органу, склад та правовий статус учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду адміністративної справи.

Крім того, законопроєкт регламентує порядок подання та реєстрації заяви, форми заяви та вимог до її змісту, обов’язки адміністративного органу, порядок залучення до участі в адміністративному провадженні адресата та заінтересованих осіб тощо.

У законопроєкті визначаються питання щодо прийняття рішення у справі, форми адміністративного акта, змісту адміністративного акта, набрання чинності адміністративним актом, порядку доведення до відома адміністративного акта, умови нікчемності адміністративного акта, визначається порядок відкликання або визнання акта недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта за нововиявленими обставинами тощо.

Також в окремий розділ законопроєкту виділено адміністративне оскарження.

Згідно із документом, суб’єктом розгляду скарги є адміністративний орган вищого рівня, а також може бути комісія, утворена адміністративним органом для розгляду скарг. Також встановлюються порядок виконання адміністративного акта, порядок обчислення строків в адміністративному провадженні та строки вирішення (перегляду) справи.

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Малюська наголосив, що схвалений законопроєкт - «це єдині чіткі та зрозумілі правила дій при прийнятті рішення органу влади про права та обов’язки фізичних та юридичних осіб».