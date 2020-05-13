Кабмін удосконалює надання адмінпослуг у сфері держреєстрації

Кабмін схвалив постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України у сфері державної реєстрації», котра дозволить удосконалити надання адміністративний послуг у сфері державної реєстрації.

Відповідне рішення ухвалено на засідання уряду, інформує пресслужба Міністерства юстиції.

«Прийняття постанови сприятиме удосконаленню механізмів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, оптимізує процес кредитування, а також позитивно вплине на залучення інвестицій в економіку України», - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Як зазначається, постановою передбачається інтеграція функціоналу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, щоб забезпечити громадянам можливість подання заяв в електронній формі та одержання результатів наданої адміністративної послуги.

«Відомості Реєстру доповнюються інформацією про право довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, інформацією, необхідною для здійснення зв’язку із заявником - абонентський номер мобільного телефону та/або адреса електронної пошти, а також відомостями про ціну (вартість) об’єкту нерухомого майна», - пояснив Малюська.

Згідно із запропонованими змінами, рішення компетентного органу про переведення дачних і садових будинків у житлові без внесення відповідних змін до Реєстру вважатиметься достатньою підставою для використання цих будинків як житла, у тому числі для реєстрації місця проживання.

Крім того, постановою передбачається приведення актів уряду у відповідність до останніх змін законодавства у сфері державної реєстрації.