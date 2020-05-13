МакДональдз працює «на винос» і відкриває літні майданчики

Мережа ресторанів "МакДональдз" додатково до сервісів доставки пропонує відвідувачам страви "на винос" та відкриває свої літні майданчики. За також схемою працюватимуть 78 ресторанів.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Згідно з рішенням уряду України про послаблення карантинних обмежень, з 11 травня додатково до сервісів доставки та МакДрайв страви в МакДональдз можна замовити й отримати «на винос». Також клієнти можуть користуватися майданчиками мережі просто неба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за такою схемою працюватимуть 78 ресторанів із 92 наявних.

У період послаблення карантину мережа посилила й без того суворі процедури з контролю якості, чистоти та гігієни в закладах. Усі поверхні на кухні й у залі дезінфікуються спеціальним розчином, додатково встановлено дезінфекційні диспенсери для відвідувачів.

Кожні дві години чи за потреби частіше проводиться дезінфекція всіх поверхонь, з якими контактують гості.

Як повідомялось, мережа ресторанів швидкого обслуговування "МакДональдз" почала працювати в Україні з 1997 року. Станом на травень 2020 року мережа налічує 92 заклади у 20 містах України. Входить до списку 100 найбільших платників податків в Україні, а також списку найкращих роботодавців країни.

17 березня, згідно з рішенням уряду, МакДональдз закрив усі ресторани. У цей період придбати страви можна було тільки через сервіс доставки та МакДрайв.

Нині всі працівники закритих ресторанів, а також працівники старші за 55 років отримують оплату за простій чи перебувають в оплачуваних відпустках.