Представники бізнесу України і Хорватії обговорять співпрацю в агросекторі

Представники українських і хорватських урядових та ділових кіл проведуть 14 травня вебінар "Експортний потенціал агросектору України" щодо співробітництва в аграрному секторі.

Про це повідомляє Посольство України у Хорватії.

«Під час вебінару йтиметься про можливості кооперації України з Хорватією у сфері агробізнесу, а також буде змога встановити прямі контакти з хорватськими компаніями та обговорити можливості співпраці», - йдеться у повідомленні.

Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації.

Вебінар відбудеться у взаємодії з ТПП України і хорватською консалтинговою компанією CBBS - Management Consulting & EU Lobbying Company.